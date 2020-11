Coronavirus Toscana, 1.351 positivi per quasi 20mila tra tamponi e test

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.351 su 16.999 tamponi molecolari e 2.623 test rapidi effettuati. Lo annuncia questa mattina il presidente Eugenio Giani per la giornata di giovedì 26 novembre. Una nuova crescita che va di pari passo con i tamponi effettuati, dopo due giorni in cui i casi sono rimasti sotto quota mille.

Nel bollettino regionale emesso oggi pomeriggio potremo vedere il dettaglio sui casi positivi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO