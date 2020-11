Rifiuti abbandonati, il cdx: "Inciviltà continua. Verificare l'azione degli ispettori ambientali"

Purtroppo sempre più spesso vi sono abbandoni di rifiuti di tutti i generi,sia nel centro urbano sia nelle strade isolate del territorio comunale. Nel Consiglio Comunale del 26.06.2020 la maggioranza volle approvare ed istituire la figura dell'ispettore ambientale, che nelle dichiarazioni di Sindaco e Giunta avrebbero svolto un'azione sia di contrasto all'abbandono sia d'indagine sugli stessi; e tutto questo per una “modica”cifra da pagare ad Alia Spa di 44.200,00 di base per 6 mesi, ed ovviamente gravanti sulle tasche dei Fucecchiesi.

Tutti i giorni abbiamo modo di vedere purtroppo discariche a bordostrada, e non passa giorno che non riceviamo segnalazioni e lamentele in merito.Per questo il 7 novembre avevamo presentato una interrogazione mirata a verificare l'azione degli ispettori ambientali alla quale non abbiamo ancora avuto risposta, verifica che soggiace agli abbandoni che quotidianamente avvengo sul territorio comunale e di cui riportiamo due esempi di reiterata inciviltà a cui nessuno ad oggi ha messo rimedio, via della Querciola e piazza Vittorio Veneto.

FI Centrodestra Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai

C.C.Fucecchio Sabrina Ramello,

Consigliere FI Unione Empolese Vald'Elsa