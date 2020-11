Aci Pistoia, cinque dipositivi e un computer in dono a 118 e ospedale

L'Automobile Club Pistoia conferma e rafforza il proprio sostengo agli operatori sanitari ed in particolare alla Centrale Operativa 118 Empoli-Pistoia.

Stamattina presso la sede Aci il vicepresidente Stefano Sala e il direttore Giorgio Bartolini hanno consegnato ai dottori Leonardo Capecchi, della direzione sanitaria del presidio ospedaliero San Jacopo e al dottor Piero Paolini, direttore della Centrale Operativa 118 e direttore area aziendale Centrali 118, cinque sistemi di teleassistenza Rec-Visio 118, cinque dispositivi per la sanificazione con i relativi ricambi e un computer.

I Rec-Visio sono stati sperimentati per la prima volta in Italia nel 2019 dalla Centrale Operativa 118 Empoli-Pistoia per sei mesi, e utilizzati in 400 interventi dai Volontari della Misericordia e Croce Verde Pistoia; il sistema ideato dai ricercatori della Scuola Sant'Anna di Pisa e dall'Azienda Time, si è rilevato particolarmente utile nelle patologie tempo dipendenti, come l'ictus e l'infarto.

Con la donazione di oggi di Aci salgono a dodici i Rec-Visio ora a disposizione della Centrale 118 Empoli-Pistoia e saranno, in questa fase, utilizzati anche nei soccorsi dei pazienti sospetti al Covid19. I collegamenti permanenti audio e video e la relativa trasmissione del campo d'azione con la comunicazione bidirezionale tra soccorritori e Centrale permettono ai medici di fornire immediate indicazioni sulle manovre da svolgere, di impostare pre-diagnosi con i relativi esami. Tutta la comunicazione avviene su VNP in modo captato, quindi nel pieno rispetto delle normative sulla privacy.

Già a marzo durante la prima ondata della pandemia, l'Aci si era posta a fianco degli operatori.

Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria, il Consiglio Direttivo dell'Ente, conscio dell'estrema gravità del momento, ha deciso di destinare ulteriori risorse direttamente all'ospedale pistoiese e al 118. Per accelerare ulteriormente i tempi, vista la conclamata situazione emergenziale, Aci Pistoia si è fatta anche carico direttamente dell'approvvigionamento degli strumenti sollevando l'Azienda Sanitaria, in questo momento particolare oberata, dall'onere di presidiare l'iter burocratico amministrativo necessario.

I dottori Capecchi e Paolini oggi durante la consegna degli strumenti hanno ringraziato sentitamente Aci Pistoia anche a nome della direzione generale per l'importante e significativa donazione.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa