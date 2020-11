Empoli piange Brizio Grazzini: è stato commercialista e presidente azzurro

All'età di ottantadue anni è scomparso Brizio Grazzini. Empoli lo piange: empolese doc, è stato apprezzato commercialista e pure presidente dell'Empoli Fc nell'anno della prima Serie A. QUI tutte le info.

La sua salute aveva subito un duro colpo circa cinque anni fa, ma Grazzini aveva saputo tenere duro. Poche ore fa però non ce l'ha fatta, è scomparso in una Rsa di Pontassieve. Non sono ancora noti i dettagli per le esequie.

Grazzini è stato anche assessore alla provincia di Firenze, eletto nel 1997. Laureato in economia e commercio, è stato consulente tecnico del Tribunale di Firenze. In politica è stato anche coordinatore dei Comitati per l'Ulivo in Valdelsa, tra le altre cose. In seguito si è avvicinato al Partito Democratico ed è stato tra i firmatari dell'appello pro-Brenda Barnini ai tempi della sua prima candidatura a sindaco di Empoli.

Lascia le due figlie Michela e Simona.

Il ricordo del senatore Dario Parrini: "Brizio Grazzini galantuomo"

"La notizia della scomparsa di Brizio Grazzini mi addolora profondamente. Ne ho sempre apprezzato le doti umane e professionali, lo spirito civico, la grande e costante attenzione al mondo dell'impresa e del lavoro, l’attaccamento sincero e appassionato alla sua comunità e alla sua terra. Presiedette l’Empoli Calcio dopo la prima promozione nella massima serie e fu il presidente del primo campionato in Serie A e della prima salvezza. A metà degli anni ’90 fu tra coloro che si impegnarono nei comitati locali per l’Ulivo e sul finire del decennio fu assessore provinciale. Le cose che ha fatto le ha sempre fatte con serietà, con competenza e con rigore. Se ne va un galantuomo. La terra gli sia lieve" sono le parole del senatore Dario Parrini.