I Vigili del Fuoco di Castelfranco sono intervenuti oggi, intorno alle 16:45, a Santa Croce sull'Arno, per soccorrere una persona rimasta incastrata in quota su un albero dopo la caduta di parte del tronco. Intervenuta in supporto anche una unità specializzata di Empoli. La persona é stata recuperata ed affidata alle cure del 118.