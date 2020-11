Mobilità sostenibile a Empoli, parte il questionario per la cittadinanza

Pubblicato da oggi il questionario che l’amministrazione comunale di Empoli propone alla cittadinanza e non solo. È rivolto infatti anche ad associazioni, aziende, scuole e realtà che operano e che si muovono in città.

L’obiettivo del questionario è quello di raccogliere informazioni sull’utilizzo dei diversi mezzi di trasporto all’interno di Empoli rivolgendosi a coloro che nel quotidiano si spostano sul territorio comunale per lavoro, per studio, perché semplicemente vivono qui.

Il questionario servirà a redigere il PUMS, ‘Piano Urbano della Mobilità Sostenibile’. Ecco la pagina web: https://www.empoli.gov.it/PUMS

E per far questo ci si rivolge all'intera cittadinanza con un processo partecipativo. Ogni contributo sarà importante, ogni questionario è fondamentale. Più persone partecipano meglio sarà. Tutti possono collaborare alla raccolta di informazioni sulle abitudini degli spostamenti per migliorare il sistema di mobilità del Comune.

Che si vada a piedi o in bicicletta, piuttosto che in auto o con i mezzi pubblici facciamo comunque parte del sistema di mobilità.

L’amministrazione comunale chiede aiuto per migliorare questo ‘habitat’ compilando in forma del tutto anonima il questionario. La compilazione durerà circa 10 minuti e non sarà possibile ripetere il questionario dallo stesso strumento elettronico e i risultati verranno presentati pubblicamente nelle prossime settimane. Il questionario resterà disponibile per la compilazione fino a domenica 13 dicembre 2020.

L’amministrazione comunale chiede aiuto per migliorarlo questo ‘habitat’ compilando in forma del tutto anonima il questionario. La compilazione durerà circa 10 minuti e i risultati verranno presentati pubblicamente nelle prossime settimane.

Dunque con la pubblicazione di queste domande il Comune di Empoli da avvio al processo di redazione del Piano della Mobilità Sostenibile come istituito dall’art. 22 della legge n. 340 del 24 novembre 2000. Si tratta di un Piano Strategico di Settore che in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo di 10 anni, sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.

Il questionario è anonimo e facilmente compilabile direttamente dal proprio cellulare, tablet o pc accedendo a questo link.

Nella home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli trovi un tasto dedicato al PUMS dal quale si accede a una sezione apposita che contiene il questionario, un breve video tutorial per compilarlo, anche se è davvero intuitivo, un video dello specialista che ci spiega cosa è il Pums e altre informazioni.

L’iter del PUMS prevede anche il coinvolgimento di associazioni e realtà cittadine. Inoltre, al temine di questa partecipazione è previsto un doppio passaggio in consiglio comunale con l’adozione del Piano, la successiva pubblicazione per raccogliere eventuali ulteriori osservazioni, quindi l’approvazione definitiva del documento sempre dal Consiglio Comunale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa