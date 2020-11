Pro Loco Montopoli, Virginia Duccini è confermata presidente

Riprendono, a distanza, i lavori del nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di Montopoli che rimarrà in carica per il triennio 2020/2023, con l'insediamento dei nuovi consiglieri e la nomina degli organi esecutivi previsti dallo statuto. La nuova presidente è la giovanissima Virginia Duccini (che ha già svolto le funzioni di presidente ad interim negli ultimi mesi dello scorso triennio), coadiuvata dai due vicepresidenti: Tommaso Salvadori e Marco Bertolini. Il ruolo di segretario è stato affidato a Irene Divito, la tesoreria a Maria Guadagno.

«Ci apprestiamo a lavorare in un contesto molto difficile – afferma Virginia Duccini – con la consapevolezza che la nostra associazione potrà essere uno dei punto di riferimento per tutto paese, con la volontà di promuovere Montopoli e portare una rinnovata vitalità in paese. Purtroppo – annota ancora la presidente – la pandemia ha messo a nudo le criticità del paese, che non nascono certo recentemente. Crediamo che solo grazie alla passione e l'amore dei Montopolesi per il loro borgo potremo far rivivere le nostre strade come un tempo. E in questo, noi saremo in prima linea».

Fonte: Pro Loco Montopoli