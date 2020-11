I Vigili del Fuoco di Cortona sono intervenuti per recupero pullman di linea in Via di Lucignano a Foiano della Chiana. Il mezzo, andato fuori strada durante il tragitto, è stato recuperato con l’ausilio dell’autogru proveniente dalla centrale di Arezzo. Nessuna persona coinvolta. Sul posto Carabinieri e polizia municipale di Foiano della Chiana