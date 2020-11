Una stampante nei boschi di Capraia e Limite: recuperato dalla Vab Limite

Una stampante nei boschi di Capraia e Limite. Oggi il 'rifiuto elettronico' è stato recuperato dalla Vab di Limite. L'intervento è stato difficoltoso anche per la zona il cui era stato lasciato il rifiuto. Durante l'intervento era presente anche il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti che ha dato la notizia sui social.

"La segnalazione di questo “rifiuto elettronico” - ha detto il sindaco - è di una nostra concittadina, che ringraziamo, attraverso il servizio Whatsapp del Comune che ha subito attivato la procedura per la segnalazione, prima di recupero e poi di smaltimento. Se non c’è dubbio sul meccanismo virtuoso che si innesca in queste situazioni rimane pur tuttavia l’amarezza di constatare tale scempio del nostro bellissimo territorio. Tale noncuranza, ignoranza, perdita di senso civico. Eppure basterebbe così poco: una telefonata ad Alia che fa proprio questo tipo di servizio per lo smaltimento. Un gesto semplice ma dal grande significato: il rispetto dell’ambiente di cui siamo custodi e che dobbiamo salvaguardare. Si, perché chi ha fatto questo -così come chi abbandona rifiuti di qualsiasi genere- è da ritenersi proprio un 'genio' .Verificheremo le eventuali responsabilità".