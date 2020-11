Bright-Night: i numeri della Notte dei ricercatori in Toscana, quest’anno in edizione digitale

Oltre 270 iniziative, circa 850 fra ricercatrici e ricercatori coinvolti, più di 230 contenuti online. Sono i numeri della Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana,la manifestazione nata per iniziativa della Commissione UE, quest’anno in un’edizione completamente digitale che ha avuto il suo cuore il 27 e 28 novembre.

Sostenibilità sociale e ambiente sono stati i temi principali del ricchissimo programma che ha toccato praticamente tutti i campi della scienza e della cultura per mostrare ai cittadini un magnifico mondo di scoperte e conoscenza.

Protagoniste di Bright-Night, le istituzioni dell’alta formazione e della ricerca sostenute dalla Regione Toscana - nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani - con il coordinamento dell’Università di Firenze: l’Università di Pisa, l’Università di Siena, l'Università per Stranieri di Siena, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Scuola IMT Alti Studi Lucca. L’iniziativa ha coinvolto anche un’ampia rete di enti di ricerca - fra cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’European Gravitational Observatory (EGO) - e importanti istituzioni culturali sul territorio, come l’INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Sul sito [www.bright-night.it]www.bright-night.it sono stati raccolti (e rimangono disponibili dopo l'iniziativa) i contenuti ideati dai partner toscani, come mini-conferenze, webinar, talk show, video esperimenti, contest, visite virtuali ai laboratori e a musei scientifici, giochi, dimostrazioni ed esperimenti in digitale.

Fonte: Università degli Studi di Firenze