Acquisti sui social a km0, nasce @scelgocertaldo

E’ online da poche ore la pagina facebook @scelgocertaldo, creata dal Comune di Certaldo in collaborazione con Confesercenti Empolese Valdelsa, CNA Empolese Valdelsa e CCN ConCertaldo, come vetrina per promuovere gli acquisti locali e le consegne a domicilio, ma anche in vista dello shopping di Natale.

“Ci siamo sempre chiesti come aiutare le nostre attività commerciali ed artigianali dall’inizio del lockdown – spiega il sindaco Giacomo Cucini – ed abbiamo messo in campo molte iniziative concrete: contributi a fondo perduto, riduzione delle tasse, spostamento delle scadenze. Con @scelgocertaldo abbiamo pensato di aprire una vetrina per tutte le attività a servizio dei cittadini. Certaldo offre davvero di tutto e ora, complice il lockdown, molte attività effettuano anche consegne a domicilio. Perché quindi non privilegiare, una volta di più, gli acquisti locali anziché rivolgersi altrove? Il contributo più importante che possiamo dare alle nostre attività economiche è utilizzarle per i nostri acquisti. Tanti di noi, nelle prossime settimane potrebbero ordinare cibo d’asporto, comprare qualcosa, fare regali di Natale. Quest’anno più che mai possiamo salvare il nostro commercio, per farlo dobbiamo scegliere Certaldo ancora di più.”

Scegliere Certaldo quindi come scelta che porta almeno tre vantaggi: vivere di più il proprio paese, inquinare meno per spostamenti, ma soprattutto investire risorse sul proprio territorio che così non potrà che migliorare.

Info: www.facebook.com/scelgocertaldo

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa