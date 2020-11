Coldiretti Siena dona 100 stelle di Natale agli operatori dell'Aou Senese

100 stelle di Natale per i professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese impegnati nell’area Covid. È la donazione di Coldiretti Siena destinata agli operatori del policlinico Santa Maria alle Scotte: un bel gesto di generosità, ripetuto in tutti gli ospedali della Toscana in vista delle festività, per testimoniare la vicinanza di questo ente a chi sta operando in prima linea per fronteggiare il Covid-19. Presenti alla consegna anche l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini e il Rettore dell’Università degli Studi di Siena Francesco Frati, accolti dal direttore generale ff dell’Aou Senese Maria Silvia Mancini e dal direttore sanitario Roberto Gusinu.

«Il nostro vuole essere un gesto simbolico di riconoscenza del mondo agricolo nei confronti degli operatori sanitari, un grazie da parte del mondo agricolo», commenta il presidente Coldiretti Siena, Giacomo Neri.

«Ringrazio Coldiretti per questa lodevole iniziativa – afferma l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini – che riconosce il grande lavoro degli operatori sanitari in prima linea contro il Covid e avvicina mondo agricolo e mondo sanitario, dimostrando che solo uniti e facendo squadra possiamo vincere insieme questa battaglia per la vita».

«Ci tengo a esprimere la nostra più sentita riconoscenza nei confronti di Coldiretti – ha detto la dottoressa Mancini durante la cerimonia di consegna -: la generosità dimostrata da enti, associazioni e cittadini ci dà quotidianamente grande forza per andare avanti nella nostra comune battaglia contro il Coronavirus».

Presenti alla consegna anche l'assessore alla sanità del Comune di Siena, Francesca Appolloni, e la consigliera regionale Anna Paris, insieme ai responsabili dell’area Covid, del Pronto Soccorso e i coordinatori infermieristici.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa