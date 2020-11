Coronavirus, in strada senza un valido motivo: arrestato ricercato per vari reati

Stava camminando per strada a Carrara senza motivazione valida, in riferimento alle restrizioni per l'emergenza Coronavirus. In seguito ad un controllo della polizia l'uomo, un 57enne di origine sarda, è risultato ricercato per vari reati. Su di lui pendeva anche un ordine di cattura perché condannato.

L'uomo era ricercato perché doveva scontare una pena detentiva per oltre due anni, e pagare un'ammenda di circa 4mila euro.

Il 57enne è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Massa.