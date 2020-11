Covid, altro decesso nella Rsa Villa Serena: sono 28 gli ospiti deceduti

"Per quanto riguarda i casi di positività al Covid-19 di persone residenti - ha continuato il primo cittadino - oggi si registra un nuovo caso e una guarigione. Il totale dei positivi rimane di 42 unità. Cifra ragguardevole!

Per questo, anche oggi, non mi stanco di evidenziare l'essenzialità di comportamenti responsabili da parte di tutti. Anche in considerazione dell’andamento dell’epidemia a livello nazionale ma anche regionale, con la Toscana che è nell’Area Rossa, tutti dobbiamo necessariamente contribuire a limitare la diffusione del coronavirus.

Atteniamoci alle disposizioni emanate".