Due misure di prevenzione per stalking a Prato: perseguitavano le ex fidanzate

Nella stessa giornata sono state eseguite dalla polizia due misure di prevenzione per stalking, nei confronti di due uomini. È successo a distanza di poche ore a Prato.

Nel primo caso, un 46enne sarà sottoposto alla misura di sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, come disposto dal tribunale di Firenze sulla base di "rilevanti profili di personalità qualificata", emersi dagli accertamenti della polizia di Prato. L'uomo negli ultimi anni si era reso responsabile di numerosi episodi di violenza e persecuzione nei confronti della sua ex compagna. Il 46enne inoltre non potrà avvicinarsi ai luoghi che frequenta la vittima normalmente, dovrà mantenersi ad una distanza di almeno 300 metri e non potrà comunicare attraverso qualsiasi mezzo con lei, i suoi familiari o con persone legate da vincoli affettivi.

Il secondo caso riguarda un 35enne residente a Pisa. Nei suoi confronti, la divisione anticrimine della questura ha notificato un provvedimento di ammonimento per atti persecutori compiuti nei confronti della ex fidanzata, residente a Prato. Il 35enne dovrà osservare un comportamento adeguato "evitando di replicare i comportamenti ossessivi e pericolosi". Se così non fosse, indipendentemente dalla querela della vittima, scatterebbe automaticamente la denuncia d'ufficio per atti persecutori.