Estorce 8mila euro a un disabile di Castelfiorentino: condannato a due anni e quattro mesi

Era accusato di aver assoggettato un disabile di Castelfiorentino riuscendo a estorcergli 8mila euro in contanti. L'uomo, 42enne originario della Campania, è stato condannato a due anni e quattro mesi ieri dal tribunale di Firenze con rito abbreviato. L'estorsione sarebbe avvenuta più volte nel tempo, anche ricorrendo a minacce , in un episodio criminale durato mesi. A fare luce sulla vicenda i carabinieri di Empoli che hanno raccolto le prove dell'estorsione. L'8 settembre scorso all'uomo era stato notificato un divieto di avvicinamento, ma nell'ottobre è scattato l'arresto in quanto quel provvedimento era risultato insufficiente.