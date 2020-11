Eurospin, dal consiglio comunale di Vinci sostegno ai lavoratori

Il consiglio comunale di Vinci nella seduta di ieri ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal gruppo di maggioranza a sostegno delle proteste dei lavoratori Eurospin, i quali da tempo denunciano la scarsa attuazione delle misure anti contagio sul luogo di lavoro.

L’odg è stato illustrato dal capogruppo di Democratici per Vinci Francesco Marzocchini, che dopo una premessa contenente i dati Inail relativi alle numerose denunce sul territorio nazionale per infezione da Covid-19 sui luoghi di lavoro, ha dato voce in consiglio alla protesta delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Eurospin Tirrenica, che ha uno stabilimento anche nel comune di Vinci.

“La salute dei lavoratori deve essere sempre al primo posto negli impegni di un datore di lavoro - queste le parole di Marzocchini - soprattutto con una pandemia in corso, che vede le donne e gli uomini addetti al comparto della grande distribuzione alimentare sempre in prima linea, non avendo mai chiuso”.

Anche Daniele Vanni, segretario del Pd Vinci, ha espresso grande soddisfazione per la votazione di ieri sera: “Quando maggioranza e opposizione votano all’unanimità è sempre un risultato importante soprattutto su un argomento fondamentale come la sicurezza sui luoghi di lavoro. Bene hanno fatto le istituzioni a manifestare solidarietà alla protesta di questi lavoratori”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio stampa