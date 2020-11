La Cavallerizza sarà illuminata di bianco e di rosso per celebrare la Festa della Toscana

Si illumina di bianco e rosso la ex Cavallerizza per la Festa della Toscana, lunedì prossimo 30 novembre. La festa si celebra ogni anno il 30 novembre per ricordare l'abolizione della tortura e della pena di morte voluta dal Granduca Leopoldo nel 1786 e si caratterizza come una giornata dedicata ai diritti. Quest'anno, visto il perdurare della situazione di emergenza legata alla pandemia, che costringe anche le istituzioni alla lontananza fisica forzata, il presidente del consiglio regionale ha chiesto ai comuni toscani di accendere -tutti contemporaneamente alle 19.00 di lunedì- un monumento, con i colori bianco e rosso della bandiera della regione Toscana, come segno di una 'resistenza' che si compie nel nome dei diritti e della libertà.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa