Riconoscimento del Comune di Peccioli ai coniugi Merlini: dopo 65 anni chiude la storica sartoria

Stamani alle ore 11:30 il Sindaco Renzo Macelloni ha consegnato la targa di riconoscimento ad Angiolo e Marinetta che con la fine del 2020, dopo ben 65 anni di attività, chiuderanno la loro storica sartoria e boutique a Peccioli in Via Roma.

La cerimonia, che si è tenuta presso il Palazzo Municipale, è stata l’occasione per l’Amministrazione Comunale per omaggiare i due concittadini con un attestato di stima e apprezzamento per l’importante contributo offerto con la loro attività commerciale alla comunità di Peccioli e non solo.

A tal proposito sarebbe stata intenzione di questa Amministrazione festeggiare Angiolo e Marinetta nel miglior modo possibile, coinvolgendo anche l’intero Consiglio Comunale ma purtroppo la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ce l’ha impedito.

I coniugi Merlini sono l’esempio concreto di azienda familiare radicata sul territorio che ha positivamente caratterizzato l’economia locale. Grazie allo spirito di sacrificio, all’energia e alla dedizione profusi i due nostri concittadini sono riusciti ad aggiornarsi e progredire in un mercato difficile che, in così tanti anni, è stato oggetto di numerosi cambiamenti economici.

L’esempio di Angiolo e Marinetta – insieme naturalmente ad adeguate politiche nazionali e locali – deve rappresentare una base importante da cui ripartire in questo delicato momento storico, nella speranza che un miglioramento delle condizioni sanitarie attuali possa consentire una graduale ripresa e un progressivo ritorno alla normalità economica.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio stampa