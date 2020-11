Sospetta intossicazione da monossido di carbonio: soccorsa famiglia a Santa Croce

Questo pomeriggio, intorno alle 17.30, una famiglia si è recata alla Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno, per sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

Da quanto si apprende la famiglia, genitori e due figli piccoli, si sono presentati alla sede tra via di Ripa e Largo Bonetti, dove hanno ricevuto immediata assistenza.

In particolare i due bambini avrebbero presentato disturbi gastrointestinali per la possibile intossicazione. Entrambi i figli sono stati subito soccorsi dal personale sanitario presente e trasportati con urgenza, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.