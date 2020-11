Vede fumo in casa, chiama i vigili del fuoco ma non brucia niente: soccorsa persona a Casole d'Elsa

Nella giornata di oggi una donna è stata soccorsa, nella sua abitazione, nella località Monteguidi a Casole d'Elsa. Da quanto si apprende la signora, sulla cinquantina che vive da sola, avrebbe allertato i vigili del fuoco perché vedeva del fumo in una stanza.

La squadra del distaccamento di Poggibonsi, una volta sul posto, ha compiuto tutti gli accertamenti necessari non trovando nessuna traccia di fumo. La donna però non si sarebbe sentita bene, trovandosi in stato confusionale. Per questo sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale, il personale sanitario del 118 e il sindaco di Casole d'Elsa.

Constatata l'assenza di fumo nell'abitazione, la signora è stata portata in ospedale per un accertamento sulle condizioni di salute.