Coronavirus Empoli e Cuoio, 66 contagi e 4 decessi

Sono 432 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 28 decessi di cui alcuni non risalgono alle ultime 24 ore e avvenuti: 15 in provincia di Firenze, 3 in provincia di Prato, 8 in provincia di Pistoia, 1 in provincia di Pisa e 1 in provincia di Siena. Tra questi un uomo di Montopoli di 82 anni, una 89enne di Castelfiorentino, una 89enne di Empoli, una 66enne di Montelupo. Tutti deceduti al San Giuseppe.

Di seguito il dettaglio.

260 casi in provincia di Firenze, di cui 41 in zona empolese

Bagno a Ripoli 11

Barberino di Mugello 1

Borgo San Lorenzo 3

Calenzano 5

Campi Bisenzio 8

Fiesole 4

Figline e Incisa 5

Firenze 121

Firenzuola 2

Impruneta 4

Lastra a Signa 3

Londa 1

Marradi 2

Pelago 2

Pontassieve 1

Reggello 5

Rignano sull’Arno 3

Greve in Chianti 3

San Casciano in Val di Pesa 2

San Godenzo 1

Scandicci 11

Sesto Fiorentino 14

Signa 3

Vaglia

Vicchio 3

41 casi in zona empolese

Castelfiorentino 4

Capraia e Limite 1

Cerreto Guidi 2

Empoli 14

Fucecchio 5

Montelupo 5

Montespertoli 4

Vinci 6

63 casi in provincia di Prato

Carmignano 2

Montemurlo 8

Poggio a Caiano 3

Prato 47

Vaiano 2

Vernio 1

84 casi in provincia di Pistoia

Agliana 4

Buggiano 1

Lamporecchio 2

Larciano 1

Montale 8

Monsummano 1

Montecatini Terme 6

Pescia 7

Pieve a Nievole 7

Pistoia 25

Ponte Buggianese 5

Quarrata 11

Serravalle Pistoiese 2

Uzzano 4

25 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 11

Montopoli 2

San Miniato 6

Santa Croce 6

Fonte: Asl Toscana Centro