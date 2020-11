Covid, leggera flessione per i contagi a Fucecchio

Una leggera flessione si è registrata questa settimana per quanto riguarda il numero di tamponi positivi al Covid 19 a Fucecchio. Sono stati 116 negli ultimi 7 giorni con un calo di poco superiore al 10% rispetto alla settimana precedente. L’impressione però è che il picco sia stato superato e che già a partire dai prossimi giorni i numeri possano iniziare a decrescere in maniera più sensibile.

“Queste sono le sensazioni che abbiamo – commenta il sindaco Alessio Spinelli -. Le restrizioni che tutti noi abbiamo rispettato in queste settimane stanno iniziando a portare i primi risultati e credo che già dalla prossima settimana vedremo numeri decisamente più bassi. Per oltre un mese abbiamo avuto più di 100 casi alla settimana ma dalla prossima penso proprio che avremo quel cambio di passo che tutti auspichiamo, sia a livello locale che regionale. Questo dovrebbe consentire alla nostra regione di uscire dalla zone rossa. La situazione negli ospedali si è stabilizzata e già aver fermato l’incremento esponenziale delle settimane scorse rappresenta un grande risultato. Dobbiamo proseguire negli sforzi fatti fino ad oggi perché sarà proprio grazie a questi sacrifici che riusciremo a evitare situazioni pericolose per le nostre strutture sanitarie”.

Tamponi positivi relativi a residenti a Fucecchio

4-10 ottobre 14

11-17 ottobre 39

18-24 ottobre 62

25-31 ottobre 141

1-7 novembre 126

8-14 novembre 120

15-21 novembre 132

22-28 novembre 116

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa