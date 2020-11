"Fuori a fumare", ma sono senza sigarette: multati per il Dpcm Certaldo

Continuano a fioccare le multe per 'girovaghi' anti-Dpcm nell'Empolese Valdelsa. Dopo la cinquantenne positiva in quarantena beccata fuori casa, c'è stato un altro caso, meno grave di questo ma esemplare dei controlli che le forze dell'ordine e di polizia stanno svolgendo in questi giorni.

Con la scusa di fumare una sigaretta due giovani sono stati beccati in giro a Certaldo. Gli agenti della polizia municipale dell'Unione dei Comuni hanno chiesto però dove fossero le sigarette, visto che in mano i due non ne avevano alcuna e non c'erano nemmeno cicche a terra. Per questo sono stati multati con 400 euro (sanzione ridotta a 280 se pagata entro 5 giorni). Il fatto risale a giovedì scorso e ne danno notizia le testate locali.