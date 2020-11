Sfondano vetrina e rubano cellulari al Centro*Empoli, migliaia di euro di danni

Razzia di cellulari e soldi in un negozio del Centro*Empoli di via Sanzio. I ladri questa notte hanno sfondato la vetrina dell'Officina del Telefono, negozio di riparazione e vendita smartphone. Intorno alle tre gli ignoti avrebbero sfondato la vetrina (causandosi anche delle ferite) per saccheggiare telefoni esposti e in riparazione. Hanno portato via anche la cassaforte presente.

I titolari sono stati avvertiti dai carabinieri del Norm alle 4.30. La corte esterna del centro commerciale è accessibile tramite scale e rampe. I militari stanno indagando quale via è stata presa dai malviventi.

Tra la conta dei danni e il bottino, il titolare del negozio Matteo Billeri ha affermato che il danno è di qualche migliaia di euro. Sono stati presi 120 euro in contanti da un cassetto. Il negozio potrebbe non essere pronto domani per la riapertura.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO