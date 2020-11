Motociclista infortunato a La Serra, stesso evento a distanza di un anno

Elisoccorso per un motociclista al crossodromo Santa Barbara di La Serra, comune di San Miniato. Un 32enne è rimasto ferito nella mattina di oggi, domenica 29 novembre. Oltre alla Pubblica assistenza di Montopoli, è stato chiamato Pegaso per il trasferimento all'ospedale fiorentino di Careggi. Il caso ha voluto che l'incidente avvenisse a un anno esatto di distanza da un altro evento simile. Il 28 novembre 2019 un motociclista finì in una zona impervia dopo essere scivolato con il proprio mezzo. Fu necessario, in quella occasione, l'intervento dei vigili del fuoco.