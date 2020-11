Nuova luce in piazza del Santuario a Ponte Buggianese

Al via ieri mattina, le operazioni di sostituzione delle armature stradali del primo lotto di efficentamento energetico della pubblica illuminazione. L’Amministrazione Comunale nei mesi scorsi ha avviato un’opera che prevede la riqualificazione energetica dei punti luce afferenti al quadro di Piazza del Santuario.

Con queste risorse (70.000€) finanziate totalmente dallo Stato (con fondi assegnati nella finanziaria 2020) saranno sostiuiti tutti i corpi illuminanti del quadro interessato per oltre 180 armature stradali oltre ai riflettori di Piazza del Santuario oltre anche a diversi pali. La riqualificazione eseguita con questo lotto rappresenta il 20% di tutte l’armature stradali presenti sul nostro territorio comunale

Le strade interessate dalla riqualificazione a Led sono Piazza del Santuario, Via Matteotti, Via Ricasoli, Via Vicolo del Fiume, Via XXIV Maggio, Via Padre Filippo Cecchi, Vicolo Vando Baldi, Via del Popolo (tratto), Via Torino, Via Firenze, Via Fattoria (tratto), Via Puccini, Via Italo Spadoni, Piazza IV Novembre, Via Garibaldi, Via Giusti, Via Savorniana e Piazza Banditori.

Questo intervento consentirà una migliore illuminazione del paese oltre ad un risparmio energetico ed una economia sui costi di manutenzione. È volontà dell’Amministrazione Comunale estendere questa riqualificazione all’intero territorio comunale nel prossimo triennio.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese