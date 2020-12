Aree sgunzagliamento cani, interrogazione di Staderini (Sena Civitas)

Durante la seduta del consiglio comunale odierno Pietro Staderini (Sena Civitas) ha chiesto informazioni sulle aree di sguinzagliamento per cani.

Il Consigliere ricordando l’attenzione dimostrata dall’Amministrazione su questo tipo di spazi, con la realizzazione anche di alcune nuove aree, ha chiesto "se, valutate quelle di maggiore fruizione, ci sia l’intenzione di provvedere all’installazione di gazebo e pensiline con sedute per riparare dalle intemperie e dal sole gli utenti che ne usufruiranno".

All’interrogazione ha risposto l’assessore alle Aree verdi Silvia Buzzichelli la quale ha informato "sull’impossibilità di posizionare gazebo perché trattasi di strutture mobili che non possono essere ancorate al terreno e quindi poter generare, magari in occasione di giornate molto ventose, un pericolo". Ma anche sul fatto che "molte zone di sguinzagliamento rientrano in aree a vincolo paesaggistico dove è vietato collocare strutture alte più di un metro e mezzo. E’ stato possibile installare un gazebo a Taverne d’Arbia perché gli abitanti hanno in carico la gestione dello spazio verde e quindi effettuano un attento e costante controllo. Quello che invece possiamo fare, come già attuato in alcune zone, è quello di piantare nuove piante".

Staderini pur dichiarandosi soddisfatto per la risposta che "prevede un incremento del patrimonio arboreo", sottolineando che non tutte le aree saranno sottoposte a vincolo paesaggistico, ha comunque auspicato, nel venire incontro alla richiesta della interrogazione, di ripari dal sole e dalle intemperie posti a sedere per gli utenti nelle aree cani più utilizzate, "nuove soluzioni da adattare, di volta in volta, nelle varie aree di sguinzagliamento".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa