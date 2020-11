Covid19, 20 casi in una Rsa in Casentino: pazienti trasferiti ad Arezzo

Il sindaco di Pratovecchio Stia, Nicolò Caleri, ha aggiornato i cittadini sui casi di positivi nel territorio.

"Nella RSA di Stia sono stati complessivamente individuati come positivi 20 ospiti (dei quali 17 residenti nel nostro territorio). Gli ospiti positivi saranno trasferiti a partire già da oggi nella RSA Covid ad Arezzo (il trasferimento dovrebbe richiedere alcuni giorni). A seguito di questo aggiornamento diventano 59 gli abitanti di Pratovecchio Stia attualmente positivi al Covid, dei quali 2 ricoverati in ospedale. Da questi dati si capisce bene quanto sia importante continuare a impegnarci nell'applicare al massimo le misure anticovid e a rispettare le norme indicate dal governo e dalla regione. In modo particolare ricordiamo sempre di rispettare le tre regole di base: distanziamento sociale, disinfezione delle mani e uso delle mascherine".