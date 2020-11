Natale alle porte, M5S Empolese Valdelsa: "Non abbassiamo la guardia"

Finalmente in Toscana come in altre regioni il numero dei contagi sta diminuendo:

certamente una buona notizia dopo una seconda ondata pandemica che ancora una volta è costata più cara ad alcuni settori, già duramente colpiti, rispetto ad altri.

Come sappiamo ancora non siamo fuori dalla pandemia e se calano velocemente i contagi non calano altrettanto velocemente ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive. Una 3ª ondata a fine gennaio/febbraio secondo gli esperti purtroppo è possibile e per evitarla non dobbiamo cadere di nuovo nei troppi errori già fatti. Preghiamo i cittadini di prestare la massima attenzione al proprio comportamento nel periodo festivo, le regole rimangono sempre le stesse: mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani.

L'appello che rivolgiamo a tutti i sindaci, in particolare a quelli dell'Unione dei Comuni, è quello di NON abbassare la guardia anche se ormai è quasi scontato un ritorno a zona arancione e quindi gialla nella settimana di Natale.

Si devono aprire più attività possibile ma con controlli stretti, per attenuare il disagio economico ma non riacutizzare la crisi sanitaria: aiutare i commercianti non significa mettere tante lucine colorate, significa aiutarli a tenere aperte le proprie attività in sicurezza.

Sono in arrivo in questi giorni dal governo anche i soldi per i buoni spesa che, come abbiamo appreso dalle dichiarazioni del sindaco di Empoli in consiglio comunale, dovrebbero essere assegnati con un sistema diverso e ci auguriamo migliore: saranno assegnati dopo la verifica sui richiedenti e non tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste; stessi requisiti di aprile, modalità diverse.

Confidiamo che dall'esperienza degli errori passati si possano prevenire errori futuri per questo come MoVimento 5 Stelle Empolese Valdelsa auspichiamo un allineamento di tutti gli altri 10 comuni.

Fonte: MoVimento 5 Stelle Empolese Valdelsa