RSA Villa Serena, le opposizioni dopo il 'No' alla commissione d'inchiesta: "Valutare costi di gestione e affidamento"

Il consiglio comunale di Montaione, nel corso della sua ultima seduta, tenutasi giovedì 26 novembre, ha a maggioranza bocciato la Mozione proposta dalla opposizione (Montaione nel Cuore – Lega, F.lli d’Italia, Forza Italia), finalizzata alla istituzione di una Commissione di Inchiesta su Villa Serena.

Il documento proposto dall’opposizione consiliare, nasceva dalla necessità, a nostro avviso ineludibile, di pervenire, a doverosi chiarimenti attinenti le modalità gestionali della struttura, purtroppo tragicamente interessata dallo sviluppo al suo interno del virus Covid19.

Chiarimenti doverosi anche a seguito della presa d’atto del tenore di dichiarazioni a vario titolo pervenute agli organi di stampa da parte di importanti autorità istituzionali e non solo. Prescindendo dalla bocciatura della Mozione e dal suo particolare oggetto, è tuttavia necessario procedere al chiarimento di ulteriori aspetti, sia pur differenti ma concomitanti, inerenti sempre la RSA Villa Serena.

“In virtù di una comune riflessione” dichiara Giuseppe Romano consigliere comunale a Montaione e capogruppo F.I. presso l’Unione dei Comuni”, “ svoltasi all’interno del gruppo consiliare, di concerto col capogruppo Leonardo Rossi nonché con i consiglieri Maria Elisa Ciulli e Andrea Cecconi, abbiamo ritenuto necessario investire la Prima Commissione Consiliare Garanzia e Controllo presso l’Unione dei Comuni E.V. di alcune importanti questioni inerenti Villa Serena. Di conseguenza, in qualità di delegato all’Unione Comuni Empolese Valdelsa ho formalizzato la richiesta al Presidente della suddetta Commissione a che ne sia disposta la convocazione al fine di "procedere alla valutazione dei costi relativi alla gestione della Casa di Riposo Villa Serena a Montaione" Poiché "dalle risultanze del rendiconto 2019 dell'Unione dei Comuni EV, i costi della struttura sono risultati di molto superiori ai proventi ". Nella richiesta viene anche prospettata l’esigenza di apprendere notizie circa "…..la gara per l'affidamento del servizio per la gestione della struttura, i cui esatti termini devono essere conosciuti nella loro interezza. Senza di conseguenza eludere la questione relativa alla attuale titolarità gestionale della struttura."”.

“Tutte questioni di rilevante spessore, le quali,” conclude Romano” devono trovare l’opportuno approfondimento proprio nella sede oggetto della richiesta stessa.”.

Giuseppe Romano