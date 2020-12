Giornata internazionale delle persone con disabilità, dal Comune di Pisa un'iniziativa online

Giovedì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’assessore alle politiche educative e scolastiche con delega alla disabilità Sandra Munno ha organizzato una giornata di riflessioni con esperti a confronto sugli effetti della pandemia su bambini, adolescenti e adulti con disabilità, tra scuola e attività di inclusione sociale. La giornata, intitolata “Il cuore non indossa la mascherina”, prende spunto dall’omonimo libro che verrà presentato nell’ambito dell’iniziativa che si terrà in diretta streaming giovedì pomeriggio a partire dalle ore 17 sul canale Youtube e sulla pagina facebook del Comune di Pisa.

Il programma della giornata, dopo i saluti iniziali dell’assessore Sandra Munno, è articolato in tre sezioni: la prima, Diciamo con un libro, in cui verrà presentato il volume “Il cuore non indossa la mascherina” alla presenza dell’autrice Francesca Petrucci, dell’editrice Patrizia Pacini e dell’illustratrice Silvia Lacorte; Annalisa Cecchetti, vice presidente dell’Associazione ANMIC presenterà invece il volume “L’esperienza del Centro l’amico è” sull’intervento assistenziale per gli utenti dei centri diurni al tempo del coronavirus; a seguire la sezione “L’opinione degli esperti” in cui interverranno Antonio Guidi, specialista in neurologia e neuropsichiatria infantile e Mariana Berardinetti, educatrice professionale socio pedagogica; per finire la sezione “Le associazioni e le famiglie” con Stefania Bargagna, Neuropsichiatra infantile Stella Maris e presidente Associazione “Eppur si Muove” insieme e Davide Ricotta, presidente Unione italiana ciechi, a cui seguiranno le conclusioni finali della giornata.

