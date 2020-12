Moglie e marito condannati a 7 anni di carcere trovati in un appartamento di Firenze

Nei giorni scorsi una coppia di coniugi albanesi, entrambi condannati in via definitiva a diversi anni di carcere per una serie di reati commessi, tra il 2015 e il 2017, nell’ambito dell’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è stata arrestata a Firenze dalla Polizia di Stato.

Nei confronti dell’uomo, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello del capoluogo toscano ha ordinato l’arresto e la traduzione in carcere dove dovrà trascorrere 7 anni e 8 mesi; la moglie dovrà invece scontare 7 anni di reclusione.

I due, ricercati solo da qualche giorno, sono stati rintracciati dalla “Sezione Catturandi” della Squadra Mobile di Firenze in un appartamento nel Centro storico fiorentino, grazie al contratto d’affitto.

Fonte: Questura di Firenze