Revenge porn nel Fiorentino, condannato 21enne

Tre anni e due mesi per stalking e revenge porn. Un 21enne è stato condannato dal tribunale di Firenze per aver pubblicato su siti di escort numero di cellulare e foto intime della ex fidanzata 17enne. Tra le accuse, oltre ai succitati stalking e revenge porn, anche sostituzione di persona e diffamazione. L'accaduto risale alla primavera del 2020. La vittima aveva denunciato il tutto e il 21enne era stato arrestato a maggio.

Finita la relazione, il 21enne ha iniziato a sottoporre la ex partner a stalking. In alcuni casi l'ha pure minacciata di morte. Poi l'avrebbe ricattata dicendo che se non fosse tornata con lui avrebbe pubblicato in rete le foto che lei gli aveva inviato quando stavano insieme. Dopo pochi giorni sarebbe passato ai fatti (QUI la notizia).