Associazione Città dei Presepi, firmato l'atto di nascita

Si è tenuta in via telematica l’Assemblea dei soci dell’Associazione Città dei Presepi. La riunione con l’obiettivo di dare seguito al percorso avviato in estate, ha espletato gli atti formali e indicato alcune delle azioni da compiere.

L’Associazione, con sede legale a Cerreto Guidi dove la tradizione presepiale è molto forte, è composta oltre che dal Comune di Cerreto Guidi, dal Comune di Palaia, dal Comune di Pontedera, dal Comune di Casciana Terme Lari, dal Comune di Signa, dal Comune di Castelfiorentino, dal Comune di San Giovanni Valdarno, dal Comune di Pieve Fosciana, dall’Associazione culturale “L’Officina delle arti”, dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cerreto Guidi, dal Centro Commerciale Naturale di Cerreto Guidi, dall’Associazione La Cometa e dall’Associazione culturale Gemino.

L’Associazione, che nasce a seguito dell’esperienza di Terre di Presepi, punta a promuovere e coordinare una rete che mette insieme città, paesi, associazioni (pubbliche e private), per valorizzare le opere presepiali e unire le comunità. Mantenendo e valorizzando le tradizioni, l’Associazione Città dei Presepi si impegna alla promozione del turismo attraverso i presepi creando un modello per uno sviluppo sostenibile e un’economia che rilanci le comunità e i territori. In collaborazione con altri enti, l’intento è quello di favorire i flussi turistici legati ai presepi e di sviluppare il patrimonio enogastronomico e culturale dei territori.

“Gli obiettivi – dichiara Simona Rossetti presidente della neonata Associazione - sono numerosi e muovono naturalmente dalla cultura del presepe e dal messaggio di pace che porta con sé. La particolarità del periodo non è tale da poter consentire di mettere in campo tutte le azioni e le risorse necessarie per dare seguito agli obiettivi indicati. Stiamo vivendo un periodo di emergenza sanitaria molto delicata e ci siamo trovati ad affrontare una cosa molto più grande di noi. L’obiettivo generale è quello di salvaguardare il più possibile la salute pubblica. Ora ci stiamo avvicinando al Natale e sarà giusto creare un’atmosfera che però sia coerente con il periodo che stiamo vivendo. I presepi messi nelle vetrine, in alcuni angoli del paese o nelle famiglie aiuteranno a scaldare il cuore e infondere fiducia”.

L’Associazione ha ritenuto che fosse giusto, in vista del Natale, portare a conoscenza del percorso intrapreso che dovrà naturalmente rafforzarsi e consolidarsi nei prossimi mesi.

L’Associazione che ha attribuito a Fabrizio Mandorlini un ruolo di coordinatore delle attività, ha intanto rilanciato sulla scia della bella idea di Terre di Presepi, la proposta del “Presepe in famiglia”, da allestire nelle case o in giardino o sulla finestra, in modo tale che sia visibile all’esterno.

Chi sarà interessato a partecipare a questa iniziativa, riceverà un numero progressivo che sarà poi messo in evidenza sulla pagina facebook ufficiale di Terre di Presepi. I presepi saranno votati e quelli che riceveranno maggiori riscontri saranno proposti per partecipare il prossimo anno alla manifestazione “Cento presepi in Vaticano”.

L’Associazione Città dei Presepi sta così muovendo i suoi primi passi e conta, nel suo cammino, di incontrare il sostegno e la collaborazione fattiva di altri soggetti per consolidare la propria attività.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa