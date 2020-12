Barberino Tavarnelle si candida per estendere la Bandiera Arancione a tutto il territorio comunale

Il Comune lancia una nuova sfida turistica con la proposta di candidare Barberino Tavarnelle a borgo diffuso Bandiera Arancione. E’ l’obiettivo della giunta Baroncelli che aspira a vestire di arancione tutto il territorio comunale piantando bandiere di eccellenza nei tanti borghi che ne qualificano le origini millenarie e le peculiarità contemporanee. E’ stato avviato il percorso burocratico per certificare l’intero comune con il marchio Bandiera Arancione che, in base agli obiettivi del Touring Club Italiano, valorizza le mete dell’entroterra.

“Intendiamo promuovere i tesori più nascosti del nostro territorio – dichiara il sindaco David Baroncelli – e mettere in primo piano alcuni dei luoghi di maggior interesse, come Badia a Passignano e San Donato in Poggio, destinati ad arricchire quel mosaico italiano che pullula di storia, tradizioni e cultura”.

“Barberino Tavarnelle, tutta, tiene ad entrare in questa rete nazionale con i suoi diversi tasselli virtuosi – conferma la consigliera comunale con delega alla Promozione e allo sviluppo del tessuto commerciale locale Tatiana Pistolesi – per raccontare non solo l’esperienza della bellezza dei singoli luoghi ma riscoprire il percorso di unità della nostra comunità che ci ha portati ad intraprendere una nuova strada e a proporci insieme, produttori, agricoltori, artigiani, commercianti, operatori della ristorazione, quali generatori di esperienze e ricordi che credono e investono nella cultura del viaggio come approccio alla vita, slow, lento, consapevole, responsabile”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO