Camera di Commercio: lunedì 7 dicembre aperta la sede di Santa Croce sull'Arno, chiusa la sede centrale di Pisa

Lunedì 7 dicembre 2020 gli uffici della sede centrale della Camera di Commercio di Pisa saranno chiusi. Gli utenti potranno rivolgersi, limitatamente all'erogazione dei servizi dello sportello polifunzionale (ad esempio certificati e visure, elenchi, documenti per l'estero, carte tachigrafiche) agli uffici di Santa Croce sull'Arno Via Francesca Sud, 88 - tel: 050-512111 (tasto n. 7), che riceveranno previo appuntamento, in ottemperanza alle disposizioni riguardanti l'emergenza sanitaria Covid-19 dalle ore 8.30 alle ore 12.30

La registrazione dei brevetti invece sarà invece assicurata tramite la procedura di invio telematico.

Fonte: Ufficio Stampa