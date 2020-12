Cantieri a Comeana per acque e illuminazione

Nella frazione di Comeana è in corso il cantiere che riguarda sia l’illuminazione, sia la regimazione delle acque. In particolare:

- in Piazza Puccini vengono messi i corrugati per l’illuminazione pubblica;

- in Piazza Puccini, via Rossini e via La Volta viene messo in atto un nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche, per una migliore regimazione ed un incremento della sicurezza stradale.

Nel frattempo, proseguono i lavori al cimitero di Bacchereto dove, accanto alla realizzazione di 162 nuovi loculi, è in atto il rifacimento del tetto della cappellina e dei loculi preesistenti.

Nelle prossime settimane, quando il meteo lo permetterà, inizierà una lunga serie di interventi su tutte le frazioni. Questo sarà un inverno di lavori, per rendere sempre più bello e curato il nostro territorio.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa