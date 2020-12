Cerofolini per ambienti puliti e sanificati: sopralluogo gratuito e preventivo entro due giorni

Se quello di cui hai bisogno è pulizia e sanificazione, a Empoli trovi la soluzione a tutti i tuoi problemi. Si chiama Cerofolini.

L'azienda è leader nel settore dei servizi di pulizia. Da oltre 50 anni opera in tutta la Toscana con i suoi oltre 120 dipendenti e 20 automezzi, al servizio di 1500 clienti tra i quali molte aziende importanti e affermate. Chi prova Cerofolini non si separa da loro, grazie alle garanzie di servizio, professionalità e flessibilità.

Cerofolini è un punto di riferimento nell’emergenza sanificazioni per l’asse Firenze-Pisa. Andiamo a vedere i servizi offerti.

La Cerofolini srl offre interventi di sanificazione straordinaria per tutti i locali ed esigenze. L'azienda utilizza macchinari all'avanguardia come i nebulizzatori U.L.V. e strumentazioni con tecnologia a saturazione ambientale in totale assenza di rilascio liquidi sulle superfici. Dopo ogni intervento, vengono rilasciati certificazioni e attestati per i locali sanificati.

Cerofolini garantisce un sopralluogo gratuito e un preventivo entro le 48 ore.

Le operazioni di sanificazione Cerofolini srl sono erogate da personale altamente qualificato e specializzato con prodotti chimici dedicati, con diversa applicazione in relazione all’ambiente, macchinari professionali e specifici per interventi di questo rilievo.

Se hai bisogno invece di materiali anti-contagio, Cerofolini fornisce il commercio all’ingrosso e al dettaglio di mascherine chirurgiche, FFP2 e di ogni genere di prodotto sanificante per privati ed aziende con applicazione topica, liquida ed aerea..

Per scoprire tutti i servizi, prodotti e macchinari per la pulizia e sanificazione contatta subito per un preventivo alla mail: info@cerofolinisrl.it o chiama allo 0571 - 960049

La sede si trova in zona Carraia a Empoli (via G.B. Vico 49-53) ed è aperta in base al Dpcm dello scorso 3 novembre. L'azienda effettua anche spedizioni in tutta la Toscana.

Cerofolini Srl

via G.B. Vico 49-53 Empoli (Fi)

Tel. 0571-960049

Fax 0571 926261

impresa-pulizie-cerofolini.net