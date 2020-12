Come fare domanda per i buoni spesa a Vinci

Prende il via a Vinci la distribuzione dei buoni spesa destinati alle fasce della popolazione in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il buono spesa è un titolo di acquisto spendibile negli esercizi commerciali indicati in un'apposita lista che sarà pubblicata nei prossimi giorni dal Comune sul proprio sito internet, e validi per reperire i cosiddetti “generi di prima necessità”, vale a dire prodotti alimentari, per l’igiene personale o della casa, medicinali e prodotti farmaceutici prescritti dal medico o pediatra.

Ha validità 60 giorni dalla data del rilascio. Come detto, hanno diritto di accesso ai buoni spesa i nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, come ad esempio i nuclei familiari in carico ai servizi sociali, o quelli non in carico al servizio sociale ma in cui non siano presenti percettori di redditi da lavoro o, ancora, i disoccupati. Naturalmente, il richiedente dovrà essere residente o domiciliato nel Comune di Vinci e, in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune di Vinci, firmata e corredata da copia di un valido documento di identità. Potrà essere inoltrata a partire da oggi 2 dicembre 2020 e fino al 12 dicembre 2020 attraverso una delle seguenti modalità:

- preferibilmente tramite

posta certificata (PEC): comune.vinci@postacert.toscana.it

posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.vinci.fi.it

- in via residuale tramite consegna all'Ufficio Protocollo dell’Ente nei seguenti giorni e orari:

Sede Spicchio-Sovigliana:

giovedì 3 e 10 dicembre dalle 14.30 alle 17.30; venerdì 4 e 11 dicembre dalle 10 alle 13; lunedì 7 e mercoledì 9 dicembre dalle 10 alle 13.

Sede di Vinci:

giovedì 3 dicembre dalle 9 alle 13, giovedì 10 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30

I buoni spesa verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Tutti i richiedenti saranno ricontattati al recapito telefonico indicato nella domanda.

Per chi ha difficoltà a compilare la domanda, il Comune ha predisposto un servizio di supporto a cui si può accedere esclusivamente su appuntamento , telefonando al numero 0571 933238.

ASSISTENZA AI CITTADINI STRANIERI:

Per consulenza e assistenza alla compilazione della domanda, i cittadini stranieri possono telefonare o inviare un messaggio WhatsApp ai seguenti numeri messi a disposizione dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa:

ALBANESE/INGLESE - tel. 340 2679128

- lunedì e martedì ore dalle 9 alle 13

- mercoledì dalle 9 alle 11

- giovedì e venerdì dalle 9 alle 13

ARABO /FRANCESE - tel. 345 6670040

da lunedì a sabato dalle 11 alle 13

WOLOF/FRANCESE - tel. 349 3612089

- Da lunedì a sabato dalle 9 alle 11

CINESE/INGLESE - tel. 349 4782405

- mercoledì dalle 11 alle 13

- sabato dalle 9 alle 11

CONTROLLI:

Il Comune di Vinci verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e, in caso di accertata mendacità, recupererà le somme erogate e denuncerà il richiedente all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa