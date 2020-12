Comitato 'Sì alla libertà di Culto', nuovo progetto moschea di Pisa vicino all'ok

Dopo il via libera della Commissione Paesaggistica e quello definitivo della Soprintendenza (25/11/2020) il nuovo progetto della moschea di Pisa è ad un passo dal tagliare il traguardo: manca solo il permesso a costruire.

Ormai la strada è sgombra da ostacoli: recentemente il MIBACT ha ritirato il ricorso al Consiglio di Stato, facendo così cadere anche quello del Comune, dato che quest'ultimo non aveva presentato un ricorso proprio ma si era accodato a quello del ministero.

Il Comitato "Sì alla libertà di culto" saluta con favore questi ultimi sviluppi a lungo attesi, e si rallegra per le recenti dichiarazioni del Sindaco che sembra ora ritenere accettabile il progetto nella sua nuova forma: speriamo quindi che il permesso a costruire venga rilasciato in tempi brevi com'è normale che sia. Peccato solo non essere arrivati a questa conclusione mediante il dialogo invece che con un'aspra battaglia legale: tutti avrebbero risparmiato tempo, risorse ed energie preziose. Confidiamo in una conclusione piana della vicenda, che possa ristabilire un clima di serena convivenza tra tutte le componenti della società civile pisana.

Fonte: Comitato "Sì alla libertà di Culto"