Convegno internazionale dell'Università di Pisa: 'Cibo per la mente: il buono che fa bene'

Aromi naturali che agiscono da dissuasori, esperimenti di sinestesia, passaporti di prodotto per combattere la contraffazione, “antidoti” contro le fake news alimentari, nutraceutica, brand identity, sperimentazioni enologiche. Sono questi alcuni degli argomenti che verranno affrontati venerdì 4 dicembre dalle ore 9,00 nel convegno internazionale dal titolo: “Cibo per la mente: competenze, conoscenze e complementarietà per la valorizzazione del sistema agroalimentare”. L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell'Università di Pisa con il contributo del “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” (Mipaaf).

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione:

https://attendee.gotowebinar.com/register/84944281570526220

Per maggiori informazioni: https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/5444-innovazione-enogastronomica-un-approccio-multisciplinare-e-sinergico-per-valorizzare-il-territorio

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa