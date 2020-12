Dimissioni per 'giusta causa' per 40 lavoratori, sindacati contro la chiusura di Proaxia

“Proaxia ha invitato i propri dipendenti a presentare le dimissioni per giusta causa, a fronte del mancato pagamento di quasi 4 mesi di retribuzione: una situazione assurda!” - denunciano Filcams Cgil e Fisascat Cisl.

“Dalla trasformazione della ex Ecr nella attuale Proaxia, società operante nel settore recupero del credito, le relazioni sindacali sono andate via via a disgregarsi” - spiegano i sindacalisti Mariano Di Gioia e Marco Brogi - “fino ad arrivare addirittura ad avere più di 40 dipendenti che stanno lavorando senza stipendio da 4 mesi”.

La situazione non è più sostenibile, dopo un'assemblea con i lavoratori i sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione di tutto il personale.

“Proaxia deve ai lavoratori il pagamento degli ultimi tre stipendi, oltre gli assegni familiari e i rimborsi del 730” - precisano Filcams Cgil e Fisascat Cisl – e mentre abbiamo chiesto più volte di poter avere date certe per il pagamento degli stipendi l’azienda ha invitato direttamente i dipendenti a presentare le dimissioni per giusta causa! E’ una situazione talmente assurda che sta portando ad una reale emergenza sociale: sono lavoratrici e lavoratori part-time, nella maggior parte dei casi monoreddito e con un alto tasso di presenza femminile”.

“Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori iniziative di lotta a sostegno della vertenza” – concludono le organizzazioni sindacali – “e chiederemo alle istituzioni locali l'attivazione di un tavolo che faccia da cabina di regia, anche perché Proaxia ha sempre dimostrato poca sensibilità nel dialogare con i sindacati”.

Fonte: Cgil Siena -Ufficio Stampa