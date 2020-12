Giornata del contemporaneo: da sabato il film ''I Am Not Legend'' di Andrea Mastrovito

Sabato 5 dicembre il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni di Pistoia partecipa alla sedicesima edizione della Giornata del contemporaneo promossa da Amaci (l'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, di cui il museo fa parte dal 2009) con I Am Not Legend di Andrea Mastrovito.

Da sabato 5 a venerdì 11 dicembre, ogni sera dalle 19 alle 22, il film sarà visibile integralmente alla pagina del sito web dei Musei Civici dedicata alla Giornata del contemporaneo https://bit.ly/2V4vo3n . Negli altri orari sarà possibile vedere il trailer del film.

Il film integrale sarà inoltre visibile, nelle stesse date e con gli stessi orari, alla pagina di ‘Amaci’ giornatadelcontemporaneo.org , creata appositamente per consentire la visualizzazione di tutti i lavori dei musei partecipanti.

I Am Not Legend è l'opera video-installativa nata dal progetto con cui Andrea Mastrovito e Casa Testori di Novate Milanese, in collaborazione con il Comune di Pistoia/Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, si sono aggiudicati la sesta edizione dell’Italian Council 2019, il programma di promozione di arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIBACT.

Si tratta di un film d'animazione (2020 - durata 1h 12') realizzato stampando in dimensione A4 tutti i fotogrammi di Night of the Living Dead (1968) di George Romero e intervenendo su ogni foglio con la pittura bianca al fine di cancellare la presenza degli zombie dal film originale. Ottenute oltre 100.000 tavole, sono state digitalizzate e rimontate seguendo la nuova sceneggiatura creata dall’artista, che ha utilizzato migliaia di citazioni tratte da un centinaio di celebri film, romanzi e canzoni. A completare l’opera, la colonna sonora originale è realizzata da Matthew Nolan e Stephen Shannon, con il contributo per le musiche di apertura e chiusura di Maurizio Guarini, autore, insieme ai Goblin, delle musiche originali dei film Profondo Rosso (1975), Suspiria (1977) e L’Alba dei Morti Viventi (1978).

L'opera è entrata a far parte della collezione permanente del museo con la personale di Andrea Mastrovito Io non sono leggenda, curata da Davide Dall’Ombra, inaugurata a Palazzo Fabroni il 25 settembre scorso e temporaneamente chiusa al pubblico in applicazione delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal DPCM del 3 novembre.

La Giornata del contemporaneo è la grande manifestazione promossa da AMACI, con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIBACT e in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che da sedici anni coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese.

