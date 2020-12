Il 19 dicembre si inaugura il lotto IV della 429, il tratto che va da Dogana a Case Nuove

Per la mobilità del territorio è un piacevole regalo di Natale. Il prossimo 19 dicembre, infatti, sarà inaugurato il lotto IV della Srt429, il tratto che va da Dogana a Case Nuove. È questo quanto deciso nel corso della riunione dell’ultimo Collegio di Vigilanza dell’appalto Castelfiorentino-Empoli della 429bis. Ad annunciare l'inaugurazione sono stati i sindaci di Castelfiorentino, Alessio Falorni, e il sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campionoti, attraverso un post sulle loro rispettive pagine facebook.

Il sindaco Falorni parla di "un giorno importante della storia di questi territori": "Vi faremo sapere presto il palinsesto, intanto potete segnarvi quello che sarà un giorno importante della storia di questi territori. Passate parola". Così invece commenta il sindaco Campinoti: "Gambassi Terme sarà collegato con una nuova viabilità alle principali direttrici e ai centri più rappresentativi del centro nord Toscano. Un segno importante di vitalità in questo periodo così strano e incerto. Che sia di buon auspicio per un futuro migliore in cui potremo tornare tutti a fare e a dare del nostro meglio"