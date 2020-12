Lite in centro a Lucca, aggressore denunciato per lesioni

Intervento della polizia per una lite tra due persone a Lucca, nei pressi del Bar Dello Stellario. La lite tra i due cittadini marocchini di circa 40 anni, senza fissa dimora, abituali frequentatori della mensa della Caritas, è nata verbalmente in piazza San Francesco, per poi proseguire in direzione dello stellario. Giunti in prossimità del bar, uno dei due ha pensato di trovare rifugio nel bar, (aperto per asporto), e l’altro lo ha inseguito e spinto uomo contro un muro su cui vi erano numerose bottiglie di vino esposte che gli sono rovinate addosso rompendosi. L’aggressore a quel punto è fuggito ma, grazie a una foto che la vittima ha mostrato ai poliziotti, è stato rintracciato pochi minuti dopo in una via limitrofa e portato in Questura. La vittima, è stata trasportata in ospedale per precauzione ma non ha riportato ferite evidenti. L’aggressore è stato denunciato per violenza privata e minacce aggravate.