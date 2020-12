Livorno, arriva il "carrello sospeso" nei punti vendita di Unicoop Tirreno

Arriva anche nei punti vendita livornesi di Unicoop Tirreno "Dona la spesa", la raccolta di alimenti e prodotti di prima necessità nata nel periodo del lockdown, che da marzo a ottobre 2020 ha portato alla raccolta in 90 supermercati e distribuzione di circa 70 tonnellate di cibo a famiglie e persone in difficoltà in tutta Italia.

Nella nostra città il progetto è stato proposto e sostenuto dal Comune con il supporto del volontariato locale coordinato da Caritas.

Un carrello, che possiamo definire "sospeso" come il famoso caffè sospeso di Napoli, verrà posizionato vicino alle casse o comunque nella zona di entrata-uscita dei clienti, da domani, giovedì 3 dicembre, e fino alla fine del mese, al Mercato di Livorno alle Fonti del Corallo, e alle Coop Parco Levante, in via Toscana,via Settembrini, Porta a Mare,

Nel carrello sospeso sarà possibile lasciare prodotti da donare.

L’offerta è libera, anche se viene chiesto di privilegiare alimenti in scatola o prodotti per l’igiene domestica e personale e di evitare il cibo fresco. I prodotti lasciati da soci e clienti nel carrello vengono poi donati alle associazioni di volontariato e alle onlus partner di Unicoop Tirreno nella attività sociali sui singoli territori che, a loro volta, li distribuiscono a persone e famiglie assistite, alle mense o nelle occasioni di solidarietà contro la povertà alimentare.

“Si tratta di un’iniziativa importante -evidenzia l'assessore al Sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti - per sostenere tutte quelle realtà del terzo settore che stanno operando accanto alle persone in maggior difficoltà, integrando le politiche di contrasto alla povertà messe in atto dall’Amministrazione comunale in questi mesi di emergenza. Siamo grati alla Coop per aver deciso di offrire al territorio questa nuova opportunità e alle associazioni che hanno aderito al nostro appello. Siamo sicuri che Livorno risponderà bene”.

Le associazioni coordinate dalla Fondazione Carita, sono:

Circolo arci ardenza le mi bimbe

Associazione Amici della Zizzi onlus

Misericordia di Antignano

Diecidicembre-Arciragazzi Livorno

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (A.V.O.)

ANPANA OdV di Livorno

CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO DI LIVORNO

IL NUOVO MILLENNIO

Fondazione CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta

COMUNITA' DI SANT'EGIDIO LIVORNO E PISA ONLUS

OPERA SANTA CATERINA ODV

Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia

Comunità Pastorale de "I Tre Arcangeli"

SVS Pubblica Assistenza

CENTRO CRISTIANO FONTE DI VITA APS

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa