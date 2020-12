Ortolani Coraggiosi, il regalo di Natale da 5mila euro da un calzaturificio

Il covid-19 ha cambiato la nostra società, i nostri modi di vivere, spesso i nostri modi di pensare. Molte aziende, molte attività commerciali e molte famiglie stanno subendo una crisi economica importante. Tutto quanto di brutto ci sta portando questa pandemia virale non ha però minimamente cambiato il modo di pensare e la generosità di Claudio Tiezzi e dei soci del Calzaturificio Freeland.

Il rituale incontro di dicembre con l'associazione Autismo Toscana purtroppo ha avuto caratteristiche diverse, è stato fatto in video conferenza, come ora è in uso. La video conferenza non ha potuto minimamente alterare o ridurre la cordialità e la grande vicinanza al progetto dei nostri ragazzi.

"Sono momenti difficili per tutti - mi ha detto Claudio Tiezzi - ma è proprio in questi momenti che il più piccolo, il più fragile deve essere aiutato. Anche a costo di un sacrificio in più". Con queste poche parole Claudio ha voluto ribadire che anche ora, anche in questo dicembre di questo martoriato 2020, il Calzaturificio Freeland, i soci del Calzaturificio Freeland, con in testa Claudio Tiezzi, vogliono essere accanto agli Ortolani Coraggiosi per continuare a camminare insieme, qualunque siano le difficoltà. Una grande lezione di vita. Chapeau!

Fonte: Autismo Toscana