Promuovere l'economia locale, su Facebook nasce 'Natale a Peccioli'

È attiva la pagina Facebook “Natale a Peccioli” (QUI) con la quale l’Amministrazione Comunale intende promuovere l’economia locale e disincentivare gli acquisti sulle grandi catene online. Sulla pagina negozi, attività commerciali e produttori locali possono proporre idee regalo da acquistare in paese e dopo due giorni dalla messa in linea sono più di 30 le aziende che hanno già aderito all’iniziativa. Dalla cantina alla cartolibreria ai negozi di alimentari e macellerie ma anche bar, ristoranti, bazar fino ai prodotti per la salute, il benessere, la bellezza e l’arredamento. Insomma una vetrina online dove è possibile trovare idee regalo interessanti e adatte a tutti.

Sulla pagina poi, alternate alle idee regalo proposte dai commercianti, vengono pubblicate le iniziative che, compatibilmente ad una situazione che è in costante evoluzione per l’emergenza Covid-19, il Comune di Peccioli e la Fondazione Peccioliper stanno organizzando.

Oltre all’attivazione della pagina Facebook, tra le iniziative promosse dal Comune di Peccioli nell’ambito della campagna “Natale 2020 al tempo del Covid-19: a Peccioli tra solidarietà e cultura”, per creare un’atmosfera natalizia e come segno di buon auspicio è stato consegnato ad ogni bottega in paese e nelle frazioni un albero decorativo. Su ogni albero inoltre una striscia in rosso e argento spiega che trascorso il periodo di Natale le piante saranno utilizzate per realizzare una nuova siepe lungo La Fila affinché la vita possa continuare in tutti i sensi.