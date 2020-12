Spaccio in zona rossa, arrestato 21enne a Firenze

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo Firenze Oltrarno hanno scoperto un giovane nigeriano 21enne mentre cedeva una dose da un grammo di eroina in cambio di denaro contante ad una seconda persona.

I due sono stati immediatamente bloccati e sottoposti a perquisizione, al ventenne sono stati ritrovati altri 2 grammi dello stesso stupefacente, nonché 730 Euro in contanti.

L’uomo è finito dunque in arresto per spaccio di sostanza stupefacente. L'acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Firenze quale assuntore; entrambi sono stati sanzionati per violazione delle norme per il contenimento del Covid 19. L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo nella mattinata odierna.